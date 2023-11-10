اليوم الـ35 للعدوان الإسرائيلي.. 11 ألفا و208 شهداء في غزة والضفة

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 06:44 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 11.208 شهداء ونحو 29.500 جريح.

وقالت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي حول العدوان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنها سجلت استشهاد 11025 في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 27 ألفًا، وفي الضفة الغربية 183 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2500.

وأضافت أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الضحايا، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 -تضم مرافق للمرضى الداخليين- عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة، بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدْنّ بعمليات قيصرية.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

وذكرت أن هناك 1.6 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليًا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يوجد نحو 160 ألف نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال.

ويعاني 15% من النازحين قسرًا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في مدينة غزة تأوي آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الموطنين، بما في ذلك الأطفال.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 50 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و222 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 278 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة كليًا، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و66 مسجدًا نتيجة القصف.

وسجلت الصحة الفلسطينية استشهاد 198 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف، بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).