الطلائع يستعد لمواجهة الجونة بخوض 3 وديات

حدد الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش لكرة القدم بقيادة عبد الحميد بسيونى ، أداء 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى ، منهم مباراة مع فريق الهلال الليبى الذى يعسكر بالقاهرة ، وجار مخاطبة فرق الزمالك وإنبى والبنك الأهلى للعب مباراتين آخرتين ، وذلك فى إطار استعدادات الطلائع للقاء الجونة عقب عودة مباريات الدورى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى فى الأسبوع السابع للدورى.

يستهدف بسيوني تجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين يواصلون عملية التأهيل بعد العودة من الإصابة أمثال أحمد الشيخ وحميد ماو ومحمد حمدى زكى، استعداداً لمواجهة الجونة القادمة .

كان الفريق قد عاد للتدريبات الجماعية بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى تحت قيادة عبد الحميد بسيونى والجهاز المعاون ، بعد إنتهاء الراحة السلبية الـ4 أيام ، التى منحها الجهاز الفنى للفريق عقب الفوز الأخير على الإسماعيلى بالإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى نايل ليعود الطلائع بأغلى ثلاث نقاط دفعت الفريق إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط ، بفارق هدف عن إنبى الخامس ، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الجمعة القادم بجهاز الرياضة العسكرى .