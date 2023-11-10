مجلس الأمن يناقش الليلة العدوان على قطاع غزة

يناقش مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم الجمعة، العدوان على قطاع غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين".

وستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة الإثنين الماضي التي كانت "مشاورات مغلقة"، وستقدم الأمانة العامة إحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ومنذ بدء العدوان على الشعب الفلسطينى في السابع من أكتوبر الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.