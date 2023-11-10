نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، بقيادة الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي وكيل الوزارة بالمحافظة، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الـدم الإقليمي بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تنظيم حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب بالمحافظة، وبدءت الحملة اليوم بمركز شباب اليرموك بالقرية ٢٧ التابع لإدارة الحمام، تـحـت شـعار “تضامن شباب مصر مع غزة”.

وأكد رفاعي أنه تم تنظيم تلك الحملات تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

انطلاق حملات التبرع بالدم بمراكز شباب مطروح دعما لأهالي غزة

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