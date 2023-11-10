انطلاق فعاليات المهرجان الثامن للأنشطة الاجتماعية بجامعة الزقازيق

انطلقت فعاليات المهرجان الثامن للأنشطة الاجتماعية بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، و د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وجاءت الفعاليات تحت إشراف أ.محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و د.محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر؛ إذ يشمل المهرجان مسابقات شطرنج مابين كليات الجامعة على مدار ثلاثة أيام، وتناول أيضاً ندوة عن المهارات الحياتية بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، حاضر فيها د.هبه محمد على أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الأداب.

كما أقيمت ندوة عن الإسعافات الأولية بكلية الزراعة، حاضر فيها هيئة الإسعاف المصرية بالشرقية، بحضور د.أسامه عبد المنعم عميد الكلية والسادة الوكلاء، بالإضافة إلى عقد مسابقة للأبحاث الاجتماعية.

وقد استضاف عددًا من كليات الجامعة فعاليات المهرجان، تحت إشراف د.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، و د.أسامه عبد المنعم عميد كلية الزراعة، و د.عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب، و د.أحمد شاكر وكيل كلية الزراعة.

وجدير بالذكر أن مهرجان الأنشطة الاجتماعية يعمل على رفع مهارات الطلاب ، والتى تعد جزء من بناء الإنسان المتكامل وهى الهدف الأساسى للجامعة، من خلال إمداد الطالب بالمهارات اللازمة ليقوم بدوره فى بناء المجتمع.