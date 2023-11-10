وزير الري يشارك في "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي" بناميبيا

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في "المؤتمر الافريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" AfricaSan 7 ، والذى ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة (٦-١١) نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا تحت عنوان "تعزيز النظم والشراكات من اجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" .

يهدف المؤتمر لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الاهداف والالتزامات القارية والدولية مثل إعلان إنجور والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة .

وقام الدكتور سويلم بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) بتكريم كل من جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الافريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ، وسليمان ادامو وزير المياه النيجيري السابق ، و كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي على جهودهم المبذولة فى رفع اجندة المياه الافريقية .

وتم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الافريقية منها السنغال و زامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي .

كما تم تكريم الدكتورة نهال عادل رئيس الادارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس تقديرا لجهود سيادتها خلال ترأسها للمجلس خلال الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤ .

واختتم حفل التكريم بكلمة من الدكتور سويلم أشار فيها لأهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها ، كما هنأ المكرمين وأشاد بدورهم الهام في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا .

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