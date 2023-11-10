متحدث الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لـ«أوسوريو»

كشف أحمد سالم، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، حقيقة تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة فريق الكرة الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال متحدث الزمالك، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي: "أرى بشكل يومي شائعات تتردد سواء بشأن المدير الفني الجديد للزمالك ولكن في الحقيقة لم يحدث أي تعاقد».

وتابع: «وأطالب الجميع بأن يفرقوا بين كوني مقدم برامج وبين أني متحدث باسم نادي الزمالك، حتى لا يطلب مني أحد معلومات تخص النادي».

واختتم: "أتواصل مع حسين لبيب بشكل يومي واحيانًا مع أحمد سليمان، وإذا علمت بصدور قرارات تخص التسويق أو أمور أخرى تصل لي المعلومة لأن الكل يعمل بشكل جماعي".