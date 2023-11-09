ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نوليا مصطفى: سنة أولى خطف تجربة سينمائية مثيرة

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشارك الفنانة نوليا مصطفى فى الموسم السينمائى القادم بفيلم "سنه أولى خطف"، بعد طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.

وعلقت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بنشر البوستر الدعائى للفيلم لتشارك به جمهورها، لحين طرح الفيلم بدور العرض.

وقالت على البوسترالدعائى
"استنونا فى فيلم سنه أولى خطف، قريباً فى جميع دور العرض السينمائى، واستعدوا لتجربة سينمائية مثيرة".

الفيلم بطولة بيومى فؤاد، نوليا مصطفى، مى كساب، أحمد فتحى، ياسر الطوبجى، أحمد صيام، على غالب، تأليف باسل مجدى والإخراج أسامة عمر

تدور أحداث الفيلم حول عصابة من الهواه، تقع فى كثير من المشاكل بسبب تصرفاتها الخاطئة، ويناقش الفيلم العلاقات الأسرية وانشغال الأهالى عن أبنائهم، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

يذكر أن فيلم "سنه أولى خطف"، كان قد تعرض لأزمة إحالة جميع العاملين به للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعدما قام فريق العمل والشركة المنتجه بالعمل لمدة ٢٤ ساعه متواصل دون انقطاع، فى مخالفة للوائح النقابة التى تم إقرارها من قبل.

IMG_20231109_211000
IMG_20231109_211000
نوليا مصطفى سنة أولى خطف بيومي فؤاد الموسم السينمائى مي كساب