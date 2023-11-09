نوليا مصطفى: سنة أولى خطف تجربة سينمائية مثيرة

تشارك الفنانة نوليا مصطفى فى الموسم السينمائى القادم بفيلم "سنه أولى خطف"، بعد طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.

وعلقت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بنشر البوستر الدعائى للفيلم لتشارك به جمهورها، لحين طرح الفيلم بدور العرض.

وقالت على البوسترالدعائى

"استنونا فى فيلم سنه أولى خطف، قريباً فى جميع دور العرض السينمائى، واستعدوا لتجربة سينمائية مثيرة".

الفيلم بطولة بيومى فؤاد، نوليا مصطفى، مى كساب، أحمد فتحى، ياسر الطوبجى، أحمد صيام، على غالب، تأليف باسل مجدى والإخراج أسامة عمر



تدور أحداث الفيلم حول عصابة من الهواه، تقع فى كثير من المشاكل بسبب تصرفاتها الخاطئة، ويناقش الفيلم العلاقات الأسرية وانشغال الأهالى عن أبنائهم، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

يذكر أن فيلم "سنه أولى خطف"، كان قد تعرض لأزمة إحالة جميع العاملين به للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعدما قام فريق العمل والشركة المنتجه بالعمل لمدة ٢٤ ساعه متواصل دون انقطاع، فى مخالفة للوائح النقابة التى تم إقرارها من قبل.