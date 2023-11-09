رسميًا.. أتلتيكو مدريد يمدد عقد دييجو سيميوني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تمديد عقد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق، حتى عام 2027.

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا، أعلن من خلاله تجديد تعاقده مع سيميوني ليواصل مشواره مع الفريق الذي بدأه منذ ديسمبر 2011.

يعتبر سيميوني، صاحب أطول مسيرة تدريبية مع الأتلتي في الدوري الإسباني عبر التاريخ، حيث قد الفريق في 11 موسمًا حتى الآن.

نجح سيميوني في تحقيق العديد من الألقاب مع الفريق المدريدي حيث توج بـ8 بطولات، 2 دوري إسباني، ولقب كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقبين للدوري الأوروبي ومثلهما لكأس السوبر الأوروبي، ولقب لكأس السوبر الإسباني.

حقق سيميوني 380 فوزًا وخسر فقط 18% من 642 مباراة بمختلف المسابقات بقميص أتلتيكو مدريد خلال 11 موسمًا.

وقاد المدرب الأرجنتيني، اللوس روخي بلانكوس للتأهل إلى لنهائيات بطولة دوري أبطال أوروبا 11 مرة متتالية، ووصل لنهائي البطولة المذكورة أعلاه مرتين في 2014 و2016، وخسر كلاهما أمام الجار ريال مدريد.

ويعد دييجو سيميوني، المدرب الأعلى أجرًا في الكرة العالمية بـ42 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك بحسب تقارير صحفية سابقة.