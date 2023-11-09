ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يمدد عقد دييجو سيميوني

سيميوني مدرب أتلتيكو
سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تمديد عقد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق، حتى عام 2027.

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا، أعلن من خلاله تجديد تعاقده مع سيميوني ليواصل مشواره مع الفريق الذي بدأه منذ ديسمبر 2011.

يعتبر سيميوني، صاحب أطول مسيرة تدريبية مع الأتلتي في الدوري الإسباني عبر التاريخ، حيث قد الفريق في 11 موسمًا حتى الآن.

نجح سيميوني في تحقيق العديد من الألقاب مع الفريق المدريدي حيث توج بـ8 بطولات، 2 دوري إسباني، ولقب كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقبين للدوري الأوروبي ومثلهما لكأس السوبر الأوروبي، ولقب لكأس السوبر الإسباني.

حقق سيميوني 380 فوزًا وخسر فقط 18% من 642 مباراة بمختلف المسابقات بقميص أتلتيكو مدريد خلال 11 موسمًا.

 وقاد المدرب الأرجنتيني، اللوس روخي بلانكوس للتأهل إلى لنهائيات بطولة دوري أبطال أوروبا 11 مرة متتالية، ووصل لنهائي البطولة المذكورة أعلاه مرتين في 2014 و2016، وخسر كلاهما أمام الجار ريال مدريد.

ويعد دييجو سيميوني، المدرب الأعلى أجرًا في الكرة العالمية بـ42 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك بحسب تقارير صحفية سابقة.

أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني تجديد عقد سيميوني سيميوني اخبار أتلتيكو مدريد