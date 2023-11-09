مصطفى شلبي يواصل برنامج التأهيل في الزمالك

واصل مصطفي شلبي لاعب الزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في وجه القدم.

ومن المنتظر خضوع شلبي لفحوصات طبية جديدة عقب العودة للتدريبات للاطمئنان على حالته و تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب مصطفي شلبي عن مباراة الزمالك وبيراميدز مساء أمس الأربعاء بسبب الإصابة، في اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك ركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف نهائي الكأس، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام ، عقب الفوز على بيراميدز.