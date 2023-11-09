رسميًا.. تجديد عقد لوكاتيلي مع يوفنتوس حتى 2028

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تجديد تعاقده مع مانويل لوكاتيلي لاعب خط وسط الفريق حتى عام 2028.

وأصدر يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني: «وقع مانويل لوكاتيلي على عقد جديد مع يوفنتوس حتى عام 2028».

وأضاف البيان: «لوكاتيلي حقق حلمه بارتداء قميص يوفنتوس في 2021، منذ تلك اللحظة لم يكن هناك أي جلسة تدريبية أو مباراة واحدة لم يقدم فيها كل شيء لليوفي».

وانضم لوكاتيلي إلى اليوفي في صيف 2021 قادمًا من ساسولو على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 35 مليون يورو.

وبالفعل فعل فريق السيدة العجوز بند شراء لوكاتيلي، ليوقع على عقد يربطه مع يوفنتوس حتى عام 2026، على أن يحصل ساسولو على 12 مليون و500 ألف يورو كحوافز وإضافات.

وانضم لوكاتيلي نهائيًا إلى يوفنتوس في صيف 2023، مقابل 30 مليون يورو بعدما لعب موسمين على سبيل الإعارة، قبل أن يجدد عقده اليوم مع العريق الإيطالي حتى يونيو 2028.

وخاض لوكاتيلي 11 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع آخر، بعدما أصبح ركيزة أساسية في تشكيل المدرب ماسيمليانو أليجري.

وكان مانويل لوكاتيلي ضمن كتيبة منتخب إيطاليا التي توجت بلقب يورو 2020 على حساب إنجلترا في النهائي.