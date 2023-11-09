بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهم بقتل طالب بكفرالشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طالب بكفرالشيخ وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ، بالعثور على جثة (طالب- مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا وإستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لإستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.