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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وذلك عقب تداول مقطع فيديو لسرقتهما، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو متضمناً قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاملان خردة لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة  مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه أمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها.

محور صفط اللبن حبس المتهمين سرقة أجزاء من السور الحديدى