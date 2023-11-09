الداخلية تواصل ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "المنوفية، الأقصر، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حيث تم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتين - كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام،كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام ).

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام)، وضبط (عاطلَين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة- كمية من مخدر البانجو وزنت1،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.