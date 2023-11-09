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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يسير 10 شاحنات قمح للفلسطينيين بالضفة الغربية

وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي
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سير الأردن عشر شاحنات من القمح إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين اليوم /الخميس /تنفيدا لقرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب للفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أنه سيكون هناك جسر بشكل يومي نحتاج فيه إلى ألف شاحنة لتوصيل 30 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب للأشقاء في الضفة الغربية.

 

وأضاف الشمالي أن الأردن يعد أول دولة تقوم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 3 ملايين دينار لتواصل القيام بدورها في دعم أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى تسيير 6 شاحنات من الأدوية للضفة الغربية الأسبوع الماضي، وإنزال المساعدات الطبية والدوائية للمستشفى الميداني الأردني في غزة قبل يومين تحت إشراف مباشر من الملك عبد الله الثاني، إلى جانب إرسال 4 طائرات مساعدات إغاثية عاجلة إلى مطار العريش بمصر، ليتم إيصالها للمستشفيات في القطاع، من خلال الاونروا.

 

وأكد الشمالي أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء ووفقا للتوجيهات الملكية بدأنا بالتنسيق المباشر مع وزيري الاقتصاد والزراعة والسفير الأردني في رام الله على مدار الساعة حتى نتمكن من إيصال المساعدات.

 

الأردن شاحنات قمح الضفة الغربية