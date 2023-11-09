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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سامح شكري: المساعدات التي قدمتها مصر لغزة بلغت 5400 طن

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن من المستغرب أنه منذ اندلاع الحرب في غزة قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 5400 طن من المساعدات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهه، في حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية.

وأضاف شكري خلال مؤتمر في باريس حول الحرب أن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق بالاحتياجات في قطاع غزة، كما أن الاجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها.

وأشار إلى أن مصر دعت إلى ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وتندد بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم.

سامح شكري وزير الخارجية مساعدات إنسانية قطاع غزة مؤتمر في باريس