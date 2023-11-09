معبد أبوسمبل يستقبل 6 آلاف سائح أجنبى

استقبل معبد أبوسمبل جنوب مصر، اليوم الخميس، 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية المختلفة، للاستمتاع بجولة سياحية داخل أعرق المعابد المصرية القديمة وأكثرها هندسة وعمارة.



ووصلت الأفواج السياحية إلى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، عبر رحلتى طيران بمطار أبوسمبل الدولى، و3 بواخر نيلية عبرت بواسطة مياه النيل ببحيرة ناصر، بالإضافة إلى 412 حافلة وأتوبيس سياحى وصلوا عبر الطريق البرى الدولى "أسوان – أبوسمبل".

واستمتع السائحون بجولة سياحية داخل معابد أبوسمبل والتى تضم معبدى الملك رمسيس الكبير ومعبد زوجته الملكة نفرتارى، والمنحوتان بجبل مطل على بحيرة السد العالى مباشرة، ويحتويان على تماثيل عملاقة بواجهة وداخل المعبدين للملك رمسيس الثانى، ويحكى رحلة بطولاته العسكرية وقداسته فى العبادة المصرية القديمة.



وأكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، أن مدينة أبوسمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، شهدت تساقط أمطار خفيفة بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، فى طقس مفاجئ أقصى جنوب مصر، ورغم تلك الأجواء إلا أنها لم تعيق حركة السياحة بالمعبد جنوب مصر.