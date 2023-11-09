محافظ دمياط تهنئ الطفل النابغة يحيي عبد المقصود

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الطالب النابغ يحيى عبد الناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى جلسة المجلس المنعقدة امس للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمى.

وهنأت "المحافظ" أيضًا أسرة الطالب، مؤكدة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين.

هذا ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر أيضًا عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين فى جامعة زويل ، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسى حتى يصبح فى المكانة العلمية التى يستحقها.

ويأتي ذلك فى ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من اجراء اختبار قدرات دولى للطفل " IQ Test" ، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الانجليزية وحصوله على مستوى ممتاز مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية فى اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.