بايرن ميونخ يعبر دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتخطي جالطا سراي

قاد الدولي الإنجليزي هاري كين، فريقه بايرن ميونخ الألماني إلى الفوز على جالطا سراي التركي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد أليانز أرينا، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كين، ثنائية البايرن، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء هدفا مهاجم توتنهام السابق في الدقيقتين 80 و86، الأول من صناعة جوشوا كيميش، والثاني من صناعة ماتياس تيل.

وسجل سيدريك باكومبو، هدف الفريق التركي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز، عبر بايرن ميونخ دور المجموعات وتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بتصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد جالطا سراي عند 4 نقاط في المركز الثالث، متساويًا مع كوبنهاجن الدنماركي صاحب مركز الوصافة بفارق الأهداف.