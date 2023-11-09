ممدوح عيد يهاجم التحكيم بعد هزيمة بيراميدز من الزمالك

قال المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، إن حال كرة القدم لن ينصلح في أي مكان به حكام تخطئ ولا تحاسب.

وقال ممدوح عيد، إن بيراميدز تعرض لظلم فج وواضح من جانب الحكم أحمد الغندور والذي أدار مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، والكل أجمع على أن الحكم كان موجهًا بقراراته الغريبة والتي لا يمكن السكوت عليها ضد نادي بيراميدز فقط.

وأضاف أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء الفجة في حق نادي بيراميدز من بينها طرد أحمد توفيق لاعب الوسط بقرار ظالم في المرتين، ليضطر بيراميدز استكمال الشوط الثاني كاملا والوقت الإضافي بعشرة لاعبين فقط، وهو ما أثر بدنيًا على اللاعبين بشكل واضح.

وشدد أن الحكم استمر في ظلمه لبيراميدز في ذات المشهد وطرد المدير الفني جايمي باتشيكو بشكل غير مفهوم رغم أنه كان يبدي اعتراضه بطريقة طبيعية على طرد لاعبه ظلما ولكن الحكم قرر طرده ليلعب الفريق ما تبقى من دقائق طويلة بدون مدير فني.

وخسر بيراميدز من الزمالك بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.