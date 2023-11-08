نتنياهو يرفض مجددا دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رفض رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مجددا أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن الأسرى الأسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرا واحدا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق اليوم، إنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

وأفادت الهيئة بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 أسيرا من الجنسيات الأجنبية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق أن "حماس" تحتجز أكثر من 200 أسيرا، أثناء الهجوم على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.