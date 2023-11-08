الزمالك يخطف بطاقة العبور إلى نهائي كأس مصر ويضرب موعدًا مع الأهلي

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر 2022-2023، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

وخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية، بعد الفوز بنتيجة 4-3، في ركلات الترجيح ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

ونجح الزمالك في خطف هدف التعادل مع الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء عن طريق نييل عماد دونجا، وجاء هدف بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي، في الدقيقة ٤ من عمر اللقاء.

واستعاد بيراميدز تقدمه مرة أخرى مع الدقيقة الأولى من عمر الشوط الإضافي الأول عن طريق مصطفى فتحي، وعادل أكينيولا النتيجة للزمالك، قبل أن يستعيد بيراميدز تقدمه مرة أخرى عن طريق محمد حمدي، ومع الدقيقة 110، عادل ناصر منسي النتيجة للزمالك بالهدف الثالث.