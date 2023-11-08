كأس مصر.. الزمالك وبيراميدز يحتكمان للوقت الإضافي

امتدت مباراة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ونظيره الزمالك، إلى الوقت الإضافي، بعد التعادل بهدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

ونجح الزمالك في خطف هدف التعادل مع الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء عن طريق نييل عماد دونجا، وجاء هدف بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي، في الدقيقة ٤ من عمر اللقاء.



ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه .

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.