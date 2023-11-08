الصحفيين الفلسطينيين: 44 شهيدًا في غزة والضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن 44 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت النقابة في تقرير أصدرته لجنة الحريات إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الحالة الصحفية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوسائل عديدة، منها القتل والاعتقال والملاحقة والمنع من التغطية وصولا لقصف المنازل، حيث وصل عدد الشهداء من الصحفيين 44 شهيدا، والمعتقلون 25 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان.

وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام إن هناك عشرات النشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي تم اعتقالهم على خلفية منشورات تكشف جرائم الاحتلال، علما بأنه كان هناك نحو 15 صحفيًا في الاعتقال داخل سجون الاحتلال قبل السابع من أكتوبر 2023.