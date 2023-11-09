إدارة المصري تمنح علي ماهر فرصة أخيرة

تمسك مسئولو النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على استمرار المدير الفني للفريق الأول علي ماهر رغم الهزيمة الأخيرة أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة، ومن قبلها الخسارة أمام بيراميدز، وذلك حرصًا على الاستقرار الفني للفريق.

وطالب المجلس من المدير الفنى إعادة تقييمه في اللاعبين وتحديد احتياجاته قبل انتقالات يناير المقبل.

ووضع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه تحت التقييم، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحديد الأسماء التي ستستمر، وكذلك الاستقرار على هوية الراحلين قبل الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، سواء للبيع أو الإعارة.

ويعود النادي المصري إلى استئناف تدريباته، غدًا الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك فتح خط تفاوض مع التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب المصري البورسعيدي؛ تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتواصل الزمالك بالفعل مع اللاعب الذي أبدى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف الفريق الأبيض.

ويسعى الزمالك لإقناع إدارة المصري بالموافقة على ضم الجلاصي، في ظل العلاقات الطيبة بين الإدارتين، وبعد خروج الجلاصي بصورة كبيرة من حسابات علي ماهر المدير الفني للمصري، وبدأ تلقي بعض الترشيحات للاعبين محترفين في المركز نفسه.

إلياس الجلاصي

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا آخر.

ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري بنظيره إنبي في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.