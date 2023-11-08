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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أفشة يخطف هدف التقدم للأهلي في مرمى سيراميكا

الأهلي
الأهلي
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أحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم للفريق الأول بالنادي الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب المقاولن العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء هدف محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكان ياسر غبراهيم تقدم للاهلي في الدقيقة 33، وأحرز أحمد قندوسي هدف التعادل لفريق سيرايمكا في الدقيقة 59.

وأعلن السويسري مارسيل المدير الفني لفريق الأهلي، عن التشكيل الذي يخوض به الفريق مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.  ‏

خط الهجوم:  بيرسي تاو.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

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