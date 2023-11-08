حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا .