محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة شقيقة رئيس "إسكان الشيوخ"

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مساء اليوم واجب العزاء للواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ في وفاة شقيقته وذلك بمسقط رأسها بقرية الكيلانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

أعرب رئيس لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في وفاه الراحلة الكريمة.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من نواب البرلمان.