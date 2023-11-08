كريم عبدالجواد يتأهل لنصف نهائى بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش

تأهل المصري كريم عبدالجواد لاعب وادى دجلة، إلى دور نصف النهائي في بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش بمنافسات الرجال، على حساب النجم السويسرى ديمترى شتاينمان بنتيجة 3-0 فى مباراة ربع نهائى.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

13-11, 11-9, 12-10 .

بهذا الفوز تأهل التايجر المصرى كريم عبدالجواد نجم وادى دجلة إلى نصف النهائى لمواجهة الفائز فى مباراة الماليزى إين يآو إنجى والفرنسى سباستيان بومالييه.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



