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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم عبدالجواد يتأهل لنصف نهائى بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش

كريم عبدالجواد
كريم عبدالجواد
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تأهل المصري كريم عبدالجواد لاعب وادى دجلة، إلى دور نصف النهائي في بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش بمنافسات الرجال، على حساب النجم السويسرى ديمترى شتاينمان بنتيجة 3-0 فى مباراة ربع نهائى.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 
13-11, 11-9, 12-10 .
بهذا الفوز تأهل التايجر المصرى كريم عبدالجواد نجم وادى دجلة إلى نصف النهائى لمواجهة الفائز فى مباراة الماليزى إين يآو إنجى والفرنسى سباستيان بومالييه.
وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

 

كريم عبدالجواد وادي دجلة بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش السويسرى ديمترى شتاينمان