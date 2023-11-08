إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري الروبيكي

أصيب 6 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري الروبيكي بإتجاه طريق الـ51 وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى كوبري الروبيكي بإتجاه طريق الـ51، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها إصابة 6 أشخاص وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه خلع في الكتف وكدمات وسحجات وجروح قطعية، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى مدينة بدر الجامعي.