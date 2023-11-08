"الأتوبيس الطائر" بالوادي الجديد يستأنف جولاته الميدانية في المدارس

استأنف الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم الوادي الجديد، جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة مدارس المحافظة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن رحلة "الأتوبيس الطائر" اليوم الأربعاء ، تستهدف متابعة المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية ( قرى المنيرة وبشاير الخير ).

يضم الأتوبيس فريق المتابعة وتقويم الآداء وعدد من القيادات التعليمية بالإدارات النوعية وموجهى العموم والأوائل بالتخصصات المختلفة، والوقوف على جميع المشكلات ووضع حلول عاجلة لها بالإضافة لتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى والتزام العاملين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والإطمئنان على كافة اجراءات الأمن والسلامة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة إزالة اى معوقات ترصدها لجان المتابعة قد تعرقل سير العمل ووفقا للقانون والصالح العام، لافتا إلى أن المتميز له منا كل التقدير والاحترام ولا تخاذل مع اى مخالف او مقصر.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.