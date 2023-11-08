المشدد 6 سنوات للمتهمين بسرقة هاتف طالب بالإكراه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى رئيسًا بالمحكمة والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور سكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب شابين يعملان فى مجال بيع الفاكهة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من طالب بالإكراه فى دائرة قسم أول الزقازيق.

وتعود أحداث الواقعة لرقم 8056 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق المقيدة برقم 2450 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق ليوم 19 أغسطس الماضى عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "كريم ر م م" 24 سنة و"سيد ر ال م م" 28 سنة مقيمان بدائرة قسم أول الزقازيق إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ من المال من المجنى عليه "محمود م م ع" 16 سنة طالب وذلك بالإكراه حال سيره فى الطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق.

وبالفحص والإجراءات تبين أن المتهمين وحال سير المجنى عليه بدائرة قسم أول الزقازيق استوقفاه وأشهرا فى وجهه سلاحا أبيضا (مطواة) وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتم ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.