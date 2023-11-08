روسيا تؤكد احترامها لعلاقات بلدان آسيا الوسطى مع أوروبا

قال مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ستيرنيك: إن روسيا تحترم حق دول آسيا الوسطى في تنمية علاقاتها مع أوروبا.

وأضاف ستيرنيك - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "إننا نحترم حق بلدان آسيا الوسطى السيادي في تطوير النشاط الدبلوماسي في مختلف الاتجاهات، لا نشك في أن العائد على التزاماتنا المشتركة في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وكذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية يحظى بتقدير مستحق في عواصم دول المنطقة بفضل استدامتها وعدم تسييسها وتأثيرها الحقيقي على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وتابع: "إننا لسنا ساذجين بشأن أسباب الاهتمام الوثيق من جانب الغرب وشركائه بمنطقة آسيا الوسطى، نعرف أن شركاءنا يدركون جيدا الأجندة الخفية والدوافع الأنانية لمنافسينا الجيوسياسيين، إذ أنهم لا يخفون حججهم في جيب العقوبات الثانوية بل يلوحون بها علنا أمام الدول ذات السيادة بسبب علاقاتها التجارية والاقتصادية والدفاعية والعسكرية التقنية القانونية تماما مع بلادنا".

وعلى صعيد آخر.. انتقدت وزارة الخارجية الروسية اليوم رفض فرنسا منح تأشيرات لاثنين من أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في الدورة الـ42 لمؤتمر اليونسكو.. ووصفته بالتصرف الفظ.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح نقلته (قناة روسيا) اليوم الإخبارية - "أعتقد أن هذا تصرف فظ بشكل مطلق".. لافتة إلى أن رفض منح تأشيرات للممثلين الروس لحضور فعاليات اليونسكو أصبح إجراء يتم بشكل دوري.

