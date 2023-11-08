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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بسبب انتقادها إسرائيل.. "النواب الأمريكي" يوجه اللوم للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب

رشيدة طليب
رشيدة طليب
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صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اللوم بحق النائبة الديمقراطية "رشيدة طليب" من أصل فلسطيني، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأربعاء أنه صوت لصالح تمرير نص القرار 234 نائبا، بينما اعترض عليه 188 عضوا.
ومن جهتها، قالت النائبة الديمقراطية أن انتقدها كان موجها دائما للحكومة الإسرائيلية وتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رافضة اعتبار انتقاد الحكومة الإسرائيلية معاداة للسامية. 
 

إسرائيل رشيدة طليب حركة حماس