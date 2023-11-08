سعر الذهب بالصاغة المصرية بداية التعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

تسيطر حالة من التذبذب على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 ، يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الأوقية عالميا بشكل قوي مع ارتفاع مؤشر الدولار، لتنخفض إلى أقل من 1970 دولارا .

سجل جرام الذهب عيار 21 ( وهو الأكثر إقبالا وشراء لدى المصريين ) اليوم نحو 2,625 جنيها للشراء و 2600 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 3,000 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 18 بداية اليوم الأربعاء 2,250 جنيها.

سجّل سعر الجرام اليوم عيار 14 في الصاغة المصرية حوالي 1,750 جنيها.

ووصل سعر الذهب عيار 12 بداية اليوم إلى 1494.25 جنيه للبيع، و1485.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9، نحو 1120.75 جنيه للبيع، و1114.25 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 20920 جنيهًا للبيع، و20800 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 نحو 1969 دولارًا للبيع، و1967 دولارًا للشراء

ويضاف إلى أسعار الذهب في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 2675 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2301 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 1803 جنيهًا ، بينما يكون سعر مصنعية الذهب المستعمل بداية من 20 جنيها فيما فوق.

ويشار إلى أن أسعار مصنعية الذهب في مصر تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

في البورصات العالمية للذهب ، تراجع الذهب بمقدار 8 دولارا اليوم مقارنة بأسعار أمس، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1967 دولارا للأونصة

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1967.09 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1973.50 دولار.

وكان مؤشر الدولار قد ارتفع 0.4 % ما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة ، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.6 %إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 %إلى 899.10 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.3 % إلى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 % خلال العام حتى الآن.