هالاند يسجل ثنائية في انتصار مانشستر سيتي على يونج بويز بأبطال أوروبا

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي في تسجيل هدفين من الثلاثية، ليكرر ما فعله بالجولة الماضية في البطولة ذاتها أمام نفس الفريق بإحرازه ثنائية في شباك يونج بويز.

افتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من صناعة جاك جريليش.

وعاد هالاند لزيارة شباك الفريق السويسري مجددًا في الدقيقة 51 من صناعة ريكو لويس، ولكن بعد هذه الهدف بدقيقتين، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ساندرو لوبر لاعب الضيوف بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وبهذا الفوز، استمر مانشستر سيتي في تحقيق العلامة الكاملة، ليتأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد وصوله إلى النقطة 12 على صدارة المجموعة السابعة، ورافقه لايبزيج الألماني إلى الدور المقبل بعدما حقق 9 نقاط في المركز الثاني.

بينما احتل النجم الأحمر الصربي، المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة، فيما تذيل يونج بويز الترتيب بنفس النقطة، ليودعان سويًا بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.