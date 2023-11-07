رسميًا.. إقالة نونو سانتو من تدريب اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء الثلاثاء، إقالة المدير الفني، البرتغالي نونو سانتو، من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ونشر اتحاد جدة، بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلاله، إنهاء المدة التعاقدية مع سانتو بعد تراجع نتائج الفريق، لاسيما أن العميد لم يحقق أي انتصار في آخر 5 مباريات في الدوري السعودي.

وجاء في بيان اتحاد جدة: «يعلن نادي اتحاد جدة، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول».

وأضاف البيان: «سيتولي مساعد المدرب حسن خليفة، مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره».

وأتم: «وتوجه نادي اتحاد جدة بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة».

وتولى سانتو تدريب اتحاد جدة بداية الموسم الماضي خلفًا للروماني كوزمين كونترا، ونجح في قيادة النمور لتحقيق بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) بالموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.

ونشبت مشاجرة بين نونو سانتو وقائد الفريق كريم بنزيما، في غرفة خلع ملابس اتحاد جدة، عقب خسارة العميد من القوة الجوية العراقي ببطولة دوري أبطال آسيا.