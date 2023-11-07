"الغندور" حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أسماء طاقم التحيكم المكلف بإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وقررت لجنة الحكام أسناد مهمة المباراة، لطاقم التحكيم المكون من: أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح ومحمود أبو الرجال حكمين مساعدين، ومحمود البنا حكم لتقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.