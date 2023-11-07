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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الكندية تعلن مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين عبر معبر رفح

وزيرة خارجية كندا
وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي
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قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي إن المجموعة الأولى من الكنديين غادرت قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع "إكس" – تويتر سابقا -، لم تذكر جولي عدد الكنديين الذين كانوا في المجموعة الأولى، وتقول إن الكنديين في مجموعة الإخلاء استقبلهم دبلوماسيون كنديون في مصر.

وتقول جولي إنها كانت تتحدث من طوكيو، حيث تحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المتوقع أن تهيمن عليه مناقشة الصراع المستمر منذ شهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وتضم قائمة الإخلاء المعتمدة من الهيئة العامة للمعابر الحدودية في غزة حوالي 80 شخصًا مرتبطين بكندا تم منحهم تصريحا بالمغادرة عبر معبر رفح الحدودي.

ميلاني جولي قطاع غزة مصر معبر رفح كندا