دوري أبطال آسيا.. النصر يتقدم بثنائية على الدحيل في الشوط الأول

تقدم فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نظيره الدحيل القطري بثنائية مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد خليفة الدولي بالدوحة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم فريق الدحيل في البداية، عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل مواطنه أندرسون تاليسكا هدفين لصالح النصر في الدقيقتين 27 من صناعة عبدالرحمن غريب، و37 من صناعة السنغالي ساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بنتجية 2-1.

ويغيب رونالدو عن مواجهة الدحيل؛ بسبب تعرضه للإجهاد من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويتصدر النصر، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الدحيل الترتيب بنقطة وحيدة.