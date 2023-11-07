منطقة أسوان الأزهرية تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والإنشاد

عقدت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية للمسابقة الخاصة بالأنشطة الثقافية والدينية للمرحلة الابتدائية بنين، وفتيات، وذلك بقاعة معهد الإمام الشعراوى، شملت مسابقات "القرآن الكريم والإنشاد الدينى "الفردي والجماعى وإلقاء الشعر"، وذلك تحت رعاية الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية.

وأوضح محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب، أن عدد المشاركين على مستوى المنطقة فى هذه التصفيات بلغ 50 طالبا يمثلون 18 معهدا، حيث تهدف التصفيات إلى تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى للمشاركة فى المنافسات علي مستوي الجمهورية.

وأعلن منير، عن نتيجة التصفيات والتى أسفرت فى فرع "القرآن الكريم بنين"، عن فوز الطالب أحمد عبد الرازق أحمد، معهد أسوان الابتدائي، بالمركز الأول وبالمركز الثاني الطالب حسن مصطفي حسن، معهد حفصة سلمان البدر، بينما فاز بالمركز الثالث الطالب طلحة مسلم حسين، معهد الصعايدة قبلي.

وعن القرآن الكريم فتيات، فازت بالمركز الأول، الطالبة الزهراء نصر علي، معهد الشطب، وفازت بالمركز الثاني الطالبة فاطمة إسماعيل عبد الموجود، معهد أسوان النموذجي، وفازت بالمركز الثالث الطالبة مريم حماده جلال، معهد الطوناب.

والإنشاد الديني الفردي بنين: فاز بالمركز الأول الطالب فارس عبد المحسن محمود، معهد السيد سعيد، وفاز بالمركز الثاني الطالب أنس سعيد إبراهيم، معهد الجزيرة، وفاز بالمركز الثالث، الطالب محمد عبد الرازق جبريل، معهد أبو بكر الصديق.

والإنشاد الديني الفردي فتيات: فازت بالمركز الأول الطالبة تقي طاهر أبو زيد، معهد الجزيرة النموذجى، وفاز بالمركز الثاني، الطالبة فاطمة الزهراء صالح، معهد الصعايدة قبلى، بينما فازت بالمركز الثالث الطالبة سما محمد مصطفي، معهد دراو.

والإنشاد الديني الجماعي بنين: فاز بالمركز الأول، فريق معهد الشطب، وفاز بالمركز الثاني، فريق معهد الطوناب، وفاز بالمركز الثالث، فريق معهد الخوى، والإنشاد الديني الجماعي فتيات: فاز بالمركز الأول، فريق معهد أسوان النموذجى، وفاز بالمركز الثاني، فريق معهد أبوسمبل، وإلقاء الشعر بنين: فاز بالمركز الأول، الطالب محمد إسماعيل حسن، معهد الطوناب، وفاز بالمركز الثانى، والطالب محمد حسين محمد، معهد الخوى.

إلقاء الشعر فتيات: فازت بالمركز الأول، الطالبة وفاء عبد الموجود أحمد، معهد الطوناب، وفازت بالمركز الثاني، الطالبة نورسين أحمد جمال، معهد الشطب، وفازت بالمركز الثالث، الطالبة زينب علي محمد السيد، معهد السيد سعيد.

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من جاد الرب على، موجه عام شرعى، ومصطفى عباس، ومعمر محمد، ومصطفى لبيب، معلمو اللغة العربية.

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