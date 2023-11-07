"الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات" ورشة عمل على هامش المؤتمر الدولي للنقل الذكي

انعقدت اليوم ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة للطرق والكبارى احدى هيئات وزارة النقل بعنوان استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات، خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 .

حيث تم استعراض خلال ورشة العمل التطبيقات العملية لاستخدام طرق الصيانة الحديثة والذكية لصيانة شبكة الطرق، وتضمن النقاش التعريف بالمستحلبات الأسفلتية ومجالات استخدامها وعرض لاهم التقنيات الحديثة المستخدمة.

حيث استعراض اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى مفهوم الاستدامة في مجال انشاء وصيانة رصف الطرق وكيفية تحقيق الاستدامة في مشروعات صيانة الطرق والمطارات باستخدام المستحلبات الأسفلتية.

كما اشار الى أهم المشروعات التي قامت الشركات المصرية بتنفيذها باستخدام المستحلبات الأسفلتية، وخلال المناقشة تم استعراض الأثر البيئي المترتب على استخدام التقنيات الحديثة لصيانة الرصف مقارنة بالأساليب التقليدية للصيانة.

واضاف خلال المناقشة انه يمكن تغيير الفكر باتخاذ قرار الصيانة للطرق والمطارات بالأساليب الحديثة اعتمادا على المعايير البيئية والاستدامة ، في كافة المشروعات بالهيئات والوزرات المختلفة، وتم عرض الدروس المستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها بمصر بالتقنيات الحديثة وباستخدام المستحلبات الأسفلتية.

كما ان الورشة تضمنت عرض للخطوات التي تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذها من أجل التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مشروعات انشاء وصيانة الرصف لتحقيق الاستدامة في تلك المشروعات.