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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسعر 27 جنيها للكيلو.. ضخ كميات كبيرة من السكر بالمنافذ والجمعيات الاستهلاكية بقنا

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن بدء توريد كميات كبيرة من السكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلوجرام بدءا من غدٍ الأربعاء، وسيتم توزيعها على منافذ المحافظة، ومنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، المنتشرة بمدن وقرى المحافظة.يأتى ذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف الداودي ، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق في اتصال هاتفي معه، علي ضخ 70 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلوجرام، بمنافذ المحافظة، مشيرا إلي أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع علي مستوي المراكز و المدن، فضلا عن 106 مقر للجمعيات التعاونية الإستهلاكية .

أشرف الداودى محافظ قنا التموين والتجارة الداخلية الجمعيات الاستهلاكية الجمعيات التعاونية مبادرة خفض أسعار السلع