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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: 10328 شهيدا بينهم 4237 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 10328 شهيدا بينهم 4237 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، وذلك بحسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر لها اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحة الفلسطينية، سقط 8 شهداء اليوم الثلاثاء، جراء قصف منطقة معن في خان يونس، كما سقط أكثر من 20 شهيدا آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل بذات المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية، فيما صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم بالضفة الغربية، موضحة أن الإصابة جاءت بعد مواجهات مع الاحتلال في قرية أم ركبة قرب بيت لحم.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة العدوان الإسرائيلي لقاهرة الإخبارية