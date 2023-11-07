قصور الثقافة تناقش الصحة النفسية للمراهقين بمحاضرة توعوية بدار كتب طنطا

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة توعوية بدار الكتب في مدينة طنطا، وذلك لمناقشة الصحة النفسية للمراهقين وكيفية التعامل السليم من جانب الأبوين مع أبنائهم، ولاسيما في فترة المراهقة.

وفي هذا السياق، أوضحت د. هناء خليفة، مدرب التنمية البشرية، بأن فترة المراهقة تعتبر إحدى أهم مراحل تكوين شخصية الإنسان، وهي المرحلة التي تشهد تغيرات بدنية ونفسية ملحوظة، وأكدت بأن تعزيز السلامة النفسية للمراهقين وحمايتهم من التجارب الضارة يعد عاملا حاسما لسلامة وصحة المراهق البدنية والنفسية في المستقبل.

وأضافت أن مرحلة المراهقة فترة مهمة لتعزيز وصقل عادات مفيدة للمراهق، كنمط نوم صحي، وممارسة الرياضة، وتطوير المهارات البدنية والذهنية للمراهق، والتدريب على التعامل السليم مع الآخر، فضلا عن تعلم فن إدارة الوقت، كما وأشارت إلى أن تعرض المراهق لإساءة في المعاملة أو عنف متكرر أو تنمر يؤدي في الغالب في إصابته بمشكلات واضطرابات نفسية.

وعن خطوات التعامل الجيد مع المراهق، أكدت مدرب التنمية البشرية أن على الأبوين العمل على احتواء مشاعر أبنائهم المراهقين، من خلال زيادة المشاعر الإيجابية، والبعد عن تصدير المشاعر السلبية لهم من خلال تشجيعهم على النوم الجيد والتمارين الرياضية والتعليم وتنمية مهاراتهم الشخصية، مع اتباع نظام غذائي جيد، والحرص على تثمين جهود المراهق وإنجازاته.

وفي سياق آخر، وضمن الفعاليات الثقافية التي تقيمها ثقافة الغربية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد عدد من المواقع تنوعا في الأنشطة، حيث استعرضت مكتبة العامرية الثقافية حياة القائد صلاح الدين الأيوبي، فيما ضمت محاضرة ثقافية أقيمت بمكتبة أبو الغر الحديث عن عمق العلاقات المصرية الأفريقية، كما عقدت ورشة للحكي بمكتبة أبو صير الثقافية.