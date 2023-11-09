الأهلي يغلق صفحة سيراميكا ويبدأ استكشاف الجونة مبكرًا

أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة سيراميكا والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم السبت المقبل، والتي يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لتحقيق أعلى المكاسب لإعادة الاستقرار داخل الفريق ومواصلة الاحتفاظ بدرع الدورى.

وودع فريق الأهلى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، فى نسختها الأولى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الأفريقى لكرة القدم، علما بأن الفريق الأحمر خسر فى مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وخرج الأهلى بالعديد من الخسائر بعد توديع الدورى الأفريقى فى نسخته الأولى، لاسيما وأن الأهلى كان المرشح الأول للفوز بالبطولة القارية، وكان يمنى النفس فى تخطى عقبة صن داونز والوصول للمباراة النهائية، ولكن الحظ عانده فى مباراة الإياب، بعدما واصل لاعبوه على إهدار أكثر من فرصة، وكذلك إهدار على معلول لركلة جزاء فى بداية الشوط الأول.

وفى إطار آخر بدأ مسئولو النادى الأهلى مرحلة التفاوض الجاد مع نادى فيوتشر لشراء المدة المتبقية فى عقد عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق، والذى ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى ناد فى شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى اتخاذ خطوات رسمية فى ملف التعاقد مع عمر كمال، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للتعاقد مع نجم فيوتشر، باعتباره من أبرز اللاعبين على الساحة الكروية فى الوقت الحالى، وقادر على تقديم الإضافة فى أكثر من مركز سواء الجناحين أو الظهير الأيمن، وكذلك مركز صانع الألعاب.

ويرغب مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لتقديم الإضافة للفريق الأحمر، بعدما شهدت بداية الموسم الحالى تذبذب مستوى بعض اللاعبين، وأظهرت المباريات الأخيرة حاجة الأهلى لدماء جديدة فى الخط الأمامى من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين مثل بيرسى تاو وحسين الشحات، بخلاف إصابة رضا سليم، وعدم ظهور الثنائى طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر بالمستوى المأمول حتى الآن.

ويستهدف الأهلى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تعزيز صفوفه فى مراكز مختلفة، سواء فى الهجوم أو الدفاع وخط الوسط.

ومن بين احتياجات الفريق التى طلبها المدير الفنى للأهلى، السويسرى مارسيل كولر، تعزيز خط الدفاع وخاصة مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى شاب يتوافق مع الشروط العمرية.

وبالنسبة لمركز الظهير الأيسر، يعمل الأهلى على حسم صفقة أحمد فتوح من الزمالك، بعدما تم عرض اللاعب للبيع من قبل ناديه.

وبات أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر، محور الحديث فى الكرة المصرية خلال الساعات الأخيرة بعد قرار مجلس إدارة الزمالك بعرضه للبيع على خلفية خروجه من معسكر الفريق ليلة مباراة زد، التى انتهت بفوز الأخير وتسببت فى رحيل الكولومبى أوسوريو عن تدريب الفريق.