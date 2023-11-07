وزير السياحة: نجحنا في زيادة الحركة بنسبة 8%

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن وجود حالات إلغاء وتأجيل لرحلات سياحية كان يفترض أن تتوجه لمصر خلال الفترة من ديسمبر 2023 وحتى فبراير 2024، أي في خضم الموسم الشتوى، ولكن منظمو الرحلات طلبوا تأجيلها طبقا لمخاوف السائحين من الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

وقال عيسى في تصريحات صحفية على هامش معرض بورصة لندن السياحية اليوم، إن أكثر المنتجات السياحية تأثرا بالإلغاءات هي رحلات السياحة الدينية التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل، والتي تمثل أقل من 6% من إجمالي حركة السياحة الوافدة لمصر، ولكنها بالطبع تأثرت نظرا للأحداث الجارية على الحدود، فيما شهدت باقي المنتجات تأثرا طفيفا.

وأشار عيسى، إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الأمر بشكل مباشر حيث سافر الوزير الى إيطاليا ثم بريطانيا وبعدها ألمانيا وبولندا فى رحلات مكوكية تستهدف شرح حقيقة الاوضاع والتأكيد على أمان المقصد المصرى وعدم تأثر مصر بالأحداث الجارية على الحدود الشرقية، وذلك طبقا لردود فعل السائحين تجاه الحرب في غزة.

ونوه إلى ان كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة الاوروبية حريصة على حماية سمعة المقصد السياحي المصري باعتباره منتج مطلوب ويحقق الربح الجيد للجميع، لافتا إلى أن شهر أكتوبر شهد زيادة بنحو 8% فى الحركة الوافدة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو أقل من التوقعات ولكن يعتبر نجاحا فى ظل الاحداث التى جرت على الحدود.