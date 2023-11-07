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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"أدب الحرب والمقاومة يعكس صمود غزة" ندوة بثقافة بورسعيد

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قدم نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد مساء أمس الاثنين ندوة تحت عنوان "أدب الحرب والمقاومة يعكس صمود غزة".

تناولت الندوة بعض الإبداعات التي تدور حول أدب الحرب و المقاومة الذي يعكس صمود و كفاح غزة و فلسطين ، ضد الصهيونية العالمية و إسرائيل،  ، من خلال الشعر بالفصحى و العامية المصرية و القصة القصيرة . 

ألقى بعضا من الشعراء  ابداعاته الأدبية منهم محمد رؤوف ، ومحمد فاروق ، وأحمد عطوة ، و|أحمد مجدي ، والشاعر الموهوب يحيي محمد رؤوف ، و الشاعرة جني طيرة ، وشاعر البحر السيد عبد الفتاح ، والقاصة اميرة طيرة ، والقاص السيد العبادي ، والشاعر نبيل المصري ، والشاعرة السيدة زينب عوض ، والموهبتان جودي بكر ، وجانا احمد من ذوي الهمم.                                    

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