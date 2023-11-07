"أدب الحرب والمقاومة يعكس صمود غزة" ندوة بثقافة بورسعيد

قدم نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد مساء أمس الاثنين ندوة تحت عنوان "أدب الحرب والمقاومة يعكس صمود غزة".

تناولت الندوة بعض الإبداعات التي تدور حول أدب الحرب و المقاومة الذي يعكس صمود و كفاح غزة و فلسطين ، ضد الصهيونية العالمية و إسرائيل، ، من خلال الشعر بالفصحى و العامية المصرية و القصة القصيرة .

ألقى بعضا من الشعراء ابداعاته الأدبية منهم محمد رؤوف ، ومحمد فاروق ، وأحمد عطوة ، و|أحمد مجدي ، والشاعر الموهوب يحيي محمد رؤوف ، و الشاعرة جني طيرة ، وشاعر البحر السيد عبد الفتاح ، والقاصة اميرة طيرة ، والقاص السيد العبادي ، والشاعر نبيل المصري ، والشاعرة السيدة زينب عوض ، والموهبتان جودي بكر ، وجانا احمد من ذوي الهمم.