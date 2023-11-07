"التنمر والزواج المبكر والتطعيمات".. أبرز الندوات التوعوية لوحدة حماية الطفل بالأقصر (صور)

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، عددًا من الفعاليات التوعوية خلال الفترة الماضية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

وقالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار خطة الوحدة لعقد عدة ندوات بالمدارس، كما نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز الزينية، ندوة عن "التنمر" بمدرسة الزينية الإعدادية المشتركة، وتناولت إحدى أهم الإساءات الخمسة وهي اللفظية وتحديدا التنمر، وأنواعه الحسي والمعنوي.

وأوضحت الندوة أن القرآن والسنة النبوية تنهي عن التنمر والسخرية من الآخرين وضرورة البعد عن هذا السلوك الخاطىء لنكون أفراد محبوبين فى المجتمع، كما شهدت الندوة تفاعل بين الطلاب والمحاضرين.

وحاضر فى الندوة، الشيخ عبد الستار محمود حسين موجه عام بإدارة الوعظ بالأقصر، ونورة حماد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وسحر جاد الكريم عبدون، وعبير منصور مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بقاعة ديوان مجلس مدينة الزينية، عن "التطعيم فى المدارس" وأهميته للطلاب ضمن مبادرة صحة أولادنا تهمنا، وتم الحديث عن أهمية التطعيم لطلاب المدارس والحضانات وما هى أنواع التطعيمات والأعراض الجانبية لها، وعدم تصديق الشائعات الكاذبة عن فساد التطعيم والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فى الآونة الأخيرة، وسببت قلقاً بين أولياء الأمور، وخرجت الندوة بتوصية للصحة والتعليم والأوقاف بضرورة عمل الندوات التثقيفية للأهالي والطلاب وتوعيتهم عن التطعيم وأهميته، وذلك بالمدارس والمساجد ومراكز الشباب بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل.

ونظمت الوحدة الفرعية بمركز ومدينة البياضية، ندوة بقرية الروافعة الغربية حول "أضرار الزواج المبكر"، وتناولت تعريف الطلاب بوحدة حماية الطفل ومهامها ومقرها وكيفية تقديم البلاغ عن طريق خط نجدة الطفل١٦٠٠، وتلاها عرض لمخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية، كما تحدث الشيخ مصطفي كامل، واعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية، عن اضرار الزواج المبكر من الناحية الدينية.

وفى ذات المركز، نظمت الوحدة الفرعية بمركز شباب الحبيل ندوة حول التنمر وآثاره الضارة علي الفرد والمجتمع، وأنه نتاج ضعف الوازع الديني والإخفاق في التربية على الخلق القويم، وأنه دائما ما يلجأ ضحايا التنمر الي السلوك العدواني، وحضر الندوتين تهاني عبدالصبور مدير الوحدة الفرعية بمركز البياضية.

كما نسقت الوحدة الفرعية بمركز القرنة برئاسة إيمان عبدالحليم، ندوة عن خطورة وأضرار الزواج المبكر والأضرار النفسية والصحية التي تصاب بها الأطفال التي يتعرضن للزواج قبل بلوغ السن القانوني، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية والرائدات الريفيات، وتم خلال الندوة استعراض اضرار الزيجات المبكرة مثل حرمان أي طفلة من استكمال تعليمها وحرمانها من حقوقها كطفلة مثل أقرانها، مما يجعلها أكثر عرضة للسلوك العدواني وأكثر ميولا للعزلة، وبذلك تصبح طفلة تربي أطفال تجهل أساليب التربية السليمة، وذلك لعدم اكتمال النمو العقلي والجسماني لديها، وأيضا قد تصاب الطفلة بنزيف قد يودي بحياتها.

وقالت نجوي ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة، أنه وجب التنويه لهذه المشكلات وذلك بمشاركة رجال الدين لرفع الوعي حيث تقوم الأسرة في مثل هذه الحالات أيضا بتوثيق الزواج عرفيا، وغالبا تحدث مشاكل وخلافات بين الزوج والزوجة لعدم اكتمال النمو العقلي للزوجة أو كليهما مما قد يتسبب في حدوث طلاق مع وجود أطفال، وقد يرفض الاب غالبا نتيجة هذه الخلافات الاعتراف بهم، ولا تجد الزوجة طريقا لاستخراج شهادة ميلاد رضيعها وعدم حصوله حتي علي ابسط حقوقه، وهي الهوية والرعاية الصحية ولا حتي اأسط حقوقها في حصولها علي وثيقة طلاق، حيث أنه لا يوجد لديها وثيقة زواج وتصبح من رواد محكمة الأسرة بدلا من أن تنعم باللعب مثلا قريناتها من الأطفال.

وفى سياق متصل، وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة وفى إطار خدمات المكتبة المتنقلة، شاركت الوحدة العامة لحماية الطفل فى الجانب التثقيفي والوقائي وذلك بإقامة ندوة بمدرسة صلاح الدين الابتدائية، عن "التحرش" وتوعية الأطفال عن أنواع الإساءات الخمسة ومنها الإساءة الجنسية والتي يندرج منها التحرش.

ندوة التنمر (3)

ندوة التنمر (2)

ندوة التنمر (1)

ندوة التنمر (9)

ندوة التنمر (8)

ندوة التنمر (7)

ندوة التنمر (6)

ندوة التنمر (5)

ندوة التنمر (4)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (10)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (8)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (7)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (9)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (6)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (5)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (4)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (3)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (1)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (2)

ندوة الزواج المبكر بالبياضية (11)

ندوة التطعيمات (1)

ندوة التطعيمات (2)

ندوة التطعيمات (3)

ندوة التطعيمات (4)

ندوة التطعيمات (5)

ندوة التطعيمات (6)

ندوة القرنة (3)

ندوة القرنة (1)

ندوة القرنة (2)

ندوة القرنة (4)

ندوة القرنة (5)

ندوة القرنة (6)