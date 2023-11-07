وزيرة التضامن تزف بشرى للصيادين من أصحاب المراكب الصغيرة فى الدقهلية

قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من صيادي بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية فضلا عن 6 آلاف مواطن من الصيادين والمواطنين وإعادة بحث كافة طلبات المتقدمين للصرف ممن تم رفضهم.

وقالت القباج إن الوزارة ستقدم مساعدات للصيادين من أصحاب المراكب غير الآلية وأصحاب القوارب الصغيرة، فضلا عن ضم صغار الصيادين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، ومساعدة الصيادين المتعثرين فى سداد التأمينات الاجتماعية من 2019 وحتى 2023 ومنحهم بطاقات تموينية وضمهم لمنظومة التأمين الصحي.

وجاء ذلك خلال حضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي لجمعية تواصل تحت عنوان "زواجها قبل 18 يضيع حياتها بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز المطرية الجمالية والمنزلة وعدد من صيادي بحيرة المنزلة.

كما لفتت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي ستتكفل بتوفير جميع الأجهزة التعويضية لجميع اهالى المطرية والمنزلة والجمالية من ذوى الاحتياجات مجانا وإتاحة الفرصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لأصحاب كافة الإعاقات سواء شديدة أو بالغة الشدة أو بسيطة"، مؤكدة استمرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة بالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن حرصًا على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.. ويكتفي التقدم بتقرير طبي معتمد تم استخراجها خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتى تاريخه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن هذه المرحلة هي آخر مرحلة لكل أنواع الاعاقات، وتتضمن: "الإعاقات الحركية و الذهنية والبصرية وقصار القامة والتوحد وفقد البصر التام وفقد السمع وضمور العضلات والإعاقات الذهنية والشلل الرباعي والدماغي".